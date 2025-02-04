Мир уходит от доллара: чем это грозит США

Международные расчеты все больше отходят от доллара: по данным SWIFT, доля валют развивающихся стран в глобальных платежах достигла 25%. Еще 20 лет назад этот показатель был втрое меньше. Хотя США продолжают контролировать мировую финансовую систему, процесс дедолларизации идет неуклонно, и Вашингтон своими же действиями его ускоряет.

Политика давления, санкции и торговые войны заставляют даже союзников США искать альтернативы. Бизнес в Канаде, Мексике, Японии и Южной Корее все чаще выбирает евро, юань или даже золото, чтобы не зависеть от решений американской администрации. Вашингтон сам подталкивает партнеров к отказу от доллара, делая его инструментом геополитического шантажа.

При этом слабость доллара уже проявляется не в курсовых значениях, а в его реальной надежности. Если валюта может быть заморожена, активы конфискованы, а платежи заблокированы, она перестает быть универсальным средством расчетов. Даже союзники США в Азии и Европе переходят на сделки в национальных валютах, понимая риски.

В будущем этот процесс только ускорится. Пока Вашингтон играет в санкционную политику, мир перестраивает экономические связи. И чем агрессивнее США пытаются удержать свое доминирование, тем быстрее доллар теряет статус главной валюты.