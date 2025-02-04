Российский БТР Б-10 на базе «Курганца-25» оснащён передовой бронезащитой и мощным вооружением

В России был разработан тяжёлый бронетранспортёр БТР Б-10, созданный на базе боевой машины пехоты «Курганец-25». Эта бронемашина, оснащённая передовыми технологиями, значительно повышает уровень защиты и огневой мощи российских вооружённых сил.

Одной из ключевых особенностей БТР Б-10 является усовершенствованная бронезащита. Машина оснащена развитыми модулями динамической защиты (ДЗ), которые обеспечивают стойкость от тандемных кумулятивных боевых частей, с эквивалентной защитой порядка 600-750 мм. Эти модули делают бронемашину значительно более защищённой, чем многие западные аналоги. В частности, БТР Б-10 превосходит по бронезащите американский БМП M2A2 Bradley, который не обладает такой же защитой от кумулятивных боеприпасов.

Кроме того, для БТР Б-10 был разработан уникальный комплект ДЗ «Кактус», который дополнительно защищает бортовые проекции корпуса. Это значит, что даже при попаданиях бронебойных подкалиберных снарядов M919, машина остаётся на высоте, а её уязвимые участки, такие как нижняя и верхняя лобовые части, получают дополнительную защиту. Также углы безопасного маневрирования до 45 градусов обеспечивают защиту от всех типов ручных противотанковых гранатомётов.

Особое внимание заслуживает огневая мощь БТР Б-10. Вместо боевого модуля «Бумеранг-БМ», установленного на более ранних моделях, на БТР Б-10 установлен пулемёт НСВТ калибра 12,7 мм. Это даёт возможность вести огонь по воздушным и наземным целям на больших расстояниях, значительно повышая эффективность машины в боевых условиях.

Ещё одним преимуществом БТР Б-10 является конструктивная защита его трансмиссии. Картеры бортовых передач были утоплены в бронегабарит, что обеспечивает защиту от попадания бронебойных пуль калибра 12,7 мм и 14,5 мм.

БТР Б-10, с боевой массой в 25 тонн и мощностью двигателя 750 л.с., способен преодолевать различные препятствия и проводить маневры на поле боя. Экипаж состоит из трёх человек, а вместимость машины — до восьми десантников. Запас хода составляет 800 км, что делает бронемашину эффективной в дальних рейдах и при длительных боевых операциях.