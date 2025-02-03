Тарифная война, начатая Дональдом Трампом, сильно ударит по Канаде и Мексике, в то время как Китай, несмотря на угрозы, окажется в более выгодной позиции, благодаря гибкости своей экономики и стратегическому подходу к международной торговле.

Президент США Дональд Трамп продолжает свою политику "Америка прежде всего", объявив о введении жестких пошлин на товары из Мексики и Канады, что стало началом новой глобальной тарифной войны. Пошлины на товары из Мексики и Канады составляют 25%, на энергоносители из Канады — 10%. Пошлина на китайский импорт, в свою очередь, зафиксирована на уровне 10%.

Мексика, в ответ на шаги США, анонсировала зеркальные меры, включая 25%-ные пошлины на продовольствие, алкоголь и другие товары из США. Канада ответила аналогичным образом, введя пошлины на американские товары. Однако в случае с Китаем, по мнению аналитиков, пошлины не окажут решающего влияния, поскольку Китай — не только крупный экспортер, но и сильный игрок на мировом рынке.

Трамп мотивировал свои решения желанием снизить миграцию и бороться с наркотрафиком, но скрытые экономические интересы, похоже, играют большую роль. В первую очередь, пошлины позволят частично компенсировать огромный дефицит бюджета США, вызванный сокращением федеральных налогов. Введение тарифов на товары, в первую очередь, направлено на пополнение казны — до 1,4 трлн долларов в год. Однако, как ни крути, это приведет к росту инфляции в США, а значит, американцам предстоит столкнуться с подорожанием товаров и услуг. Впрочем, ФРС США уже наметила курс на повышение ставок, что поможет немного сбалансировать экономику.

Для Канады и Мексики такие меры могут иметь катастрофические последствия. Страны, которые поставляют 71% нефти и нефтепродуктов в США, не смогут просто так найти замену этим объемам, а значит, столкнутся с серьезными экономическими проблемами. Стоимость перевозки нефти через океан слишком высока, а кроме того, канадская нефть слишком тяжелая для большинства мировых рынков.

С другой стороны, Китай может выйти из этой ситуации с выгодой. Несмотря на огромный торговый дефицит с США, Китай не стремится вступать в открытое противостояние и, скорее всего, будет использовать обходные пути. Уже сейчас Китай активно перемещает свое производство в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, что позволяет ему возвращать свои товары в США под другим брендом и с более низкими затратами.

Не стоит забывать и о том, что Китай занимает лидирующие позиции в некоторых высокотехнологичных отраслях, таких как производство электроники и машин. США вряд ли смогут быстро найти альтернативных поставщиков, которые смогут конкурировать с китайскими компаниями по качеству и стоимости.

Интересно, что проблема наркотической зависимости в США — не только в миграции и международной торговле. Судебные данные показывают, что 86% осужденных за незаконный оборот фентанила — граждане США. Вместо того чтобы решать внутренние проблемы, Трамп продолжает искать виновных за пределами своей страны, что, вероятно, приведет к росту напряженности среди его союзников и усилению позиций Китая на мировой арене.