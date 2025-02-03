МИД Финляндии предупредил граждан о рисках участия в боевых действиях на Украине

Министерство иностранных дел Финляндии выпустило предупреждение для граждан, желающих принять участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. В опубликованных инструкциях, которые адресованы финнам, их называют «добровольцами», однако ведомство подчёркивает, что не поддерживает и не поощряет такие поездки. Тем не менее, оно обязуется предоставить консульскую помощь гражданам Финляндии, находящимся на территории Украины, в рамках действующего законодательства.

МИД предупреждает о серьёзных рисках и рекомендует финским гражданам тщательно подготовиться к поездке. В частности, власти настоятельно советуют решить все юридические и практические вопросы, включая оформление доверенностей для близких людей, так как возвращение на родину может быть задержано или даже невозможно. Также было подчеркнуто, что обычная туристическая страховка не покрывает риски на Украине, и дополнительные меры безопасности следует предусмотреть заранее.

Кроме того, финские дипломаты напоминают, что если добровольцы получат ранение в бою, ответственность за их лечение и медицинскую помощь лежит на ВСУ, а медицинская эвакуация в Финляндию невозможна. На Украине также остаются перегружены больницы, что усложняет процесс лечения.

Ранее российские военные сообщали о регулярных случаях задержания иностранных добровольцев в зоне СВО. По словам генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, многие такие бойцы зачастую оказываются в плену.