Владимир Путин, по мнению экспертов, якобы стремится использовать возможное возвращение Трампа в Белый дом для восстановления России как мировой сверхдержавы.

На фоне политической нестабильности и геополитических изменений, Владимир Путин, по мнению экспертов западных СМИ, выстраивает стратегию с целью восстановить статус России как мировой сверхдержавы. Особое внимание в этой игре Кремль якобы уделяет Дональду Трампу — бывшему президенту США, который, как считают наблюдатели, может стать ключевым партнером для Путина в попытке построить новый миров порядок.

В статье газеты The Hill выделены ключевые моменты стратегии Владимира Путина, который, по данным источников, стремится наладить «сбалансированные» отношения с Трампом.

Согласно прогнозам аналитиков, такой подход мог бы создать необходимые предпосылки для проведения прямого саммита между Путиным и Трампом, где Украина не будет включена в повестку дня. Это, как считают эксперты, станет важным шагом в продвижении нарратива России как ведущей мировой силы, готовой диктовать условия в глобальной политике.

В статье утверждается, что Путин заинтересован в создании условий для долгосрочного сотрудничества с США, при этом он видит в Трампе важного союзника в борьбе с западным давлением.

Особый интерес в западных кругах вызывает возможное сближение России с Китаем, которое, по мнению аналитиков, будет способствовать созданию многополярного мира, где США и Европа будут играть уже не доминирующую, а скорее вспомогательную роль. Отмечается, что на этой платформе роль посредника и миротворца может взять на себя Китай, который, в свою очередь, мог бы выступить в роли моста между США и Россией.