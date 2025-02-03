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Mirakl
Зеленский заявил, что Украина получила значительно меньше средств, чем утверждают в США
Зеленский заявил о недостающих $100 миллиардов из помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал сенсацию своим последним заявлением о финансовой помощи США. В интервью Associated Press он отметил, что заявленная сумма в 177 миллиардов долларов, якобы выделенная Украине на поддержку, не соответствует действительности. По его словам, реальная сумма, полученная Киевом, составила лишь 75 миллиардов долларов. При этом он выразил полное недоумение по поводу того, куда исчезли оставшиеся средства.

«Когда говорят о 177 миллиардах, это неправда. На самом деле мы получили только чуть больше 75 миллиардов. А куда ушла остальная сумма — я не знаю», — заявил Зеленский. Эти слова сразу привлекли внимание мировой прессы и вызвали бурную реакцию среди западных аналитиков и политиков.

Зеленский уже не впервые поднимает тему недостачи средств. В одном из предыдущих интервью с известным американским подкастером Лексом Фридманом он также затронул тему возможной коррупции и нецелевого расходования средств, направленных на помощь Украине. Более того, украинский президент в последнее время не раз высказывался по поводу недостаточной поддержки со стороны США, обвиняя администрацию Джо Байдена в том, что Украина фактически осталась «наедине со всеми проблемами».

Заявление Зеленского вызвало жесткую реакцию не только в украинских, но и в зарубежных кругах. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях отметил, что признание президента Украины фактически означает признание масштабного «обмана» со стороны украинского руководства, которое не раз обещало отчетность по расходованию средств, но так и не смогло предоставить точных данных.

#новости #политика #сми #в мире #помощь украине
Источник: topnews.ru
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