Для российских военных разработали инновационный детектор дронов «Тень», который обещает значительно повысить безопасность на поле боя. Это устройство способно обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как дроны-камикадзе, на расстоянии до 3 километров. Важнейшая особенность «Тени» — не только предупреждение о приближении вражеского дрона, но и точное определение дистанции до него, что дает возможность военным оперативно принять меры.
Детектор оснащен экраном, на котором отображается информация о том, какой объект атакует БПЛА. Это особенно полезно для защиты от атак транспортных средств — военные смогут вовремя покинуть машину или укрыться, не подвергаясь угрозе поражения.
Система «Тень» использует передовые технологии, чтобы оперативно и точно обнаруживать вражеские дроны в реальном времени. Мгновенные уведомления о приближении угрозы дают солдатам критическое преимущество, позволяя им быстро реагировать на изменение ситуации и избегать возможных потерь. Разработчики утверждают, что этот прибор — революционная технология, созданная для повышения выживаемости в условиях современных военных действий.