Детектор дронов «Тень» представляет собой высокотехнологичное устройство, которое не только обнаруживает беспилотники противника на расстоянии до 3 км, но и точно показывает, на каком расстоянии от цели находится угроза, давая возможность вовремя среагировать.

Для российских военных разработали инновационный детектор дронов «Тень», который обещает значительно повысить безопасность на поле боя. Это устройство способно обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как дроны-камикадзе, на расстоянии до 3 километров. Важнейшая особенность «Тени» — не только предупреждение о приближении вражеского дрона, но и точное определение дистанции до него, что дает возможность военным оперативно принять меры.

Детектор оснащен экраном, на котором отображается информация о том, какой объект атакует БПЛА. Это особенно полезно для защиты от атак транспортных средств — военные смогут вовремя покинуть машину или укрыться, не подвергаясь угрозе поражения.

Система «Тень» использует передовые технологии, чтобы оперативно и точно обнаруживать вражеские дроны в реальном времени. Мгновенные уведомления о приближении угрозы дают солдатам критическое преимущество, позволяя им быстро реагировать на изменение ситуации и избегать возможных потерь. Разработчики утверждают, что этот прибор — революционная технология, созданная для повышения выживаемости в условиях современных военных действий.