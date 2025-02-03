Владимир Путин выразил уверенность, что Дональд Трамп вернет Европу под контроль США, и европейские политические элиты изменят свою риторику.

Владимир Путин выразил уверенность, что Дональд Трамп вернет Европу под контроль США, и европейские политические элиты изменят свою риторику. В интервью журналисту Павлу Зарубину российский президент отметил, что критика Трампа со стороны европейцев связана с нежеланием смириться с его стилем руководства.

Путин подчеркнул, что Трамп, с его настойчивым характером и уверенным подходом к вопросам, быстро восстановит порядок в Европе. По мнению Путина, европейские страны подчинялись США и при Байдене, но их критика Трампа всегда носила скорее личный, чем политический характер.

Кроме того, Путин отметил, что Трамп воспринимает многие вопросы, включая гендерную политику, совершенно иначе, что в свою очередь влияет на его подход к международным отношениям и укрепляет его позицию на мировой арене. «Когда Трамп вернется, все встанет на свои места», — высказался Путин, имея в виду, что отношения США с Европой вновь будут строго определяться интересами Белого дома.