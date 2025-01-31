"Яндекс Такси" вводит обязательное удержание налогов для самозанятых водителей.

С 1 февраля "Яндекс Такси" вводит новшество, которое коснется всех самозанятых водителей, работающих через платформу. Теперь компания будет автоматически удерживать налог на профессиональный доход (НПД) с каждой поездки. Водителям больше не нужно самостоятельно заботиться об уплате налогов — сервис сам рассчитают и переведет нужную сумму в налоговую.

Такое решение «Яндекс Такси» объясняет необходимостью упростить процесс уплаты налогов для самозанятых партнеров. По словам представителей компании, теперь водители смогут не тратить время на оформление и оплату НПД, а все будет происходить автоматически после завершения каждой поездки.

Хотя с одной стороны это облегчение для водителей, которые не будут переживать о сроках и суммах налоговых отчислений, стоит признать, что компания берет под полный контроль эту сферу. Ведь за автоматическими действиями скрывается еще более жесткая привязка доходов к системе и, возможно, дальнейшее усиление мониторинга.