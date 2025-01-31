Рынок жилья в России продолжает падать: обвал строительства, рост цен и проблемы с ипотечными кредитами ставят девелоперов на грань банкротства.

Экономика российского рынка жилья переживает настоящее испытание: обвал в сфере жилищного строительства достиг 20%. Главные виновники кризиса — повышение ключевой ставки Центробанком до рекорда и отмена программы льготной ипотеки, что отразилось на спросе и предложении. Каждый третий девелопер рискует оказаться убыточным.

В Подмосковье, например, продажи новых квартир упали на четверть, а выдача ипотечных кредитов снизилась почти на 40%. Эксперт по недвижимости Юлия Битузе пояснила, что ситуацию усугубляют высокие цены на строительные материалы и отъезд мигрантов, который лишил застройщиков дешевой рабочей силы. Из-за этого многие россияне предпочитают держать свои деньги в банках, а не вкладывать в недвижимость.

При этом цены на жилье остаются на уровне, который мало кто может себе позволить. Стоимость трёхкомнатной квартиры в Москве составляет около 16 миллионов рублей. Однако, если рассматривать новостройки, можно найти предложения дешевле, но они обычно имеют свои особенности в оформлении документов. Чтобы приобрести полноценную трёхкомнатную квартиру, придётся потратить от 28 до 30 миллионов рублей.

В 2025 году застройщиков ждут серьезные трудности, а покупатели столкнутся с еще большими рисками, если девелоперы не смогут пережить кризис. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о поддержке со стороны государства, но на практике ситуация не меняется, и работы на строительных объектах не возобновляются.

В ответ на кризис девелоперы предлагают скидки, акции и рассрочку, но не снижают саму стоимость жилья. К сожалению, даже такие меры не дают стабильности рынку, и будущее многих проектов остаётся под вопросом.