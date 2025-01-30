Новый экономический план Трампа по повышению тарифов и снижению налогов может усугубить экономическую ситуацию в США и повысить риски для мировой экономики.

Экономический план Дональда Трампа вызывает тревогу среди экспертов и аналитиков. Его намерения повторить старую схему повышения импортных пошлин и снижения налогов могут привести к экономическим проблемам для США, прогнозируют специалисты. Подобные меры уже не раз вызывали критику, ведь, несмотря на увеличенные пошлины, дефицит торгового баланса страны продолжает расти, а госдолг и инфляция могут существенно увеличиться.

После того как план Трампа привел к увеличению дефицита в первый срок, он снова обещает применить ту же стратегию, но в разгар выборной кампании усиливает её: повышение тарифов на 60% для Китая и другие меры. Экономисты предупреждают, что это может еще больше усугубить дефицит бюджета, а также создать угрозу для мировой экономики, подталкивая крупнейшие экономики мира к рецессии.

Этот экономический курс может не только увеличить внешнюю торговую нагрузку, но и усугубить финансовые проблемы в США. Снижение налогов, согласно расчетам, увеличит дефицит бюджета на триллионы долларов, что обострит финансовую ситуацию в стране. Таким образом, неоправданные риски, которые несет в себе экономический план Трампа, могут затруднить борьбу с инфляцией и привести к новым экономическим кризисам.