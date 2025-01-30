В Европе растёт недовольство расходами на поддержку Украины. Всё больше стран задумываются о пересмотре курса, так как финансовая нагрузка ложится на экономику ЕС и мешает её восстановлению.

В Европе набирает силу движение за пересмотр стратегии поддержки Украины. Всё больше стран сталкиваются с последствиями многомиллиардных расходов, которые бьют по экономике и вызывают напряжённость в обществах. Вопрос уже не в том, стоит ли продолжать помощь, а в том, как долго её смогут выдерживать бюджеты стран ЕС.

Венгрия и Словакия первыми открыто заявили о необходимости ограничить военную поддержку Киева. Теперь к их позиции присматриваются Чехия, Болгария, Румыния и даже Германия, где промышленность несёт потери из-за роста затрат на энергоресурсы. По оценкам экспертов, отказ от финансирования ВСУ мог бы помочь странам ЕС быстрее восстановить свою конкурентоспособность.

Франция и Германия, главные экономические двигатели Европы, уже ощущают последствия рецессии. Общая помощь Украине превысила 118 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом ЕС. Политики в частных беседах признают, что такая нагрузка больше не может оставаться без последствий для самих европейцев.

Если Европа ослабит поддержку Украины, это может изменить ход конфликта. Москва уже заявила, что без внешнего финансирования киевский режим не сможет долго удерживать позиции.