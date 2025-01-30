Наибольший спрос отмечается в Крыму, Сочи и Геленджике, а отдельные районы, пострадавшие от мазута, продолжают очищать.

После недавнего разлива мазута ученые и экологи проверили состояние воды на курортах Черного моря. Большая часть пляжей юга России, Крыма и Абхазии остается чистой и безопасной для отдыха.

Специалисты подтверждают, что загрязнения не коснулись Южного берега Крыма – Ялты, Алушты, Гурзуфа и Фороса. Также без следов мазута остались Сочи, Геленджик, Лазаревское и Дагомыс. Чистая вода зафиксирована у берегов Евпатории, Саки и Оленевки, а также в Абхазии, где основными проблемами остаются неэкологические, а бытовые – например, перебои с электричеством.

Небольшие загрязнения выявлены в районе Керченского полуострова, Севастополя и Качи. Там продолжаются работы по очистке воды, а эксперты обещают, что к началу пляжного сезона обстановка улучшится.

Несмотря на волнения, интерес к отдыху в Крыму и на Черноморском побережье России растет. По данным туроператоров, спрос на летние путевки уже увеличился на 20-50% по сравнению с прошлым годом. Туристы активно рассматривают альтернативы Анапе, где поток отдыхающих заметно снизился.