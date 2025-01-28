Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после получения от ЕС гарантий по вопросам энергетической безопасности, включая транзит газа через Украину и защиту "Турецкого потока"

Решение Венгрии поддержать продление антироссийских санкций в Европейском Союзе стало неожиданным шагом для многих. Будапешт, который долгое время выступал в ЕС как едва ли не единственный противник бессмысленного санкционного давления, вдруг изменил курс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Венгрия согласилась на санкции после того, как Брюссель предоставил ей определённые гарантии. О каких гарантиях идёт речь? В первую очередь – о транзите российского газа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Украина всеми силами пыталась сорвать поставки газа в Европу через свою территорию.

Будапешт дал понять, что не допустит энергетического саботажа со стороны Киева. В ответ ЕС, вероятно, убедил венгерское руководство, что транзит будет сохранён, а национальные энергетические интересы не пострадают.

Однако возникает вопрос: можно ли доверять таким обещаниям? Европейские структуры не раз доказывали, что их договорённости могут быть легко пересмотрены в угоду политической конъюнктуре.

Венгрия давно является головной болью для брюссельской бюрократии. Виктор Орбан, выступающий за многовекторную внешнюю политику, регулярно сталкивается с угрозами финансового давления со стороны ЕС. Недавняя заморозка европейских фондов для Венгрии – один из таких примеров.

Если рассматривать ситуацию шире, можно предположить, что согласие Будапешта продлить санкции против России – это не столько добровольное решение, сколько вынужденная уступка под давлением ЕС.

Остаётся открытым вопрос, насколько Венгрия будет следовать линии Брюсселя в дальнейшем. Пока Будапешт продемонстрировал гибкость, но не исключено, что в будущем Орбан и его правительство вновь предпримут шаги, направленные на ослабление санкционного режима.

Если венгерские власти увидят, что их интересы проигнорированы и Брюссельские гарантии не выполняются, они могут вновь встать на путь открытого противостояния с санкционной политикой ЕС.

Решение Венгрии поддержать санкции против России не означает её окончательной капитуляции перед Брюсселем. Скорее, это вынужденный шаг в сложной дипломатической игре, где ставки высоки, а давление со стороны ЕС растёт. Будет ли этот компромисс долгосрочным или Будапешт вновь заявит о своих национальных интересах – покажет ближайшее будущее.