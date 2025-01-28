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По прогнозу экс-депутата Верховной рады Килинкарова, переговоры по Украине могут начаться уже весной
Весной 2025 года возможен старт переговоров по Украине. Килинкаров считает, что к этому моменту военные успехи России и внутренние расколы в Киеве ослабят позиции Украины, а Вашингтон и Москва будут искать компромиссы, затрагивающие не только украинский кризис.

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров спрогнозировал, что к апрелю-маю 2024 года переговоры по урегулированию украинского кризиса выйдут на новый этап. По его мнению, ключевая роль в них достанется не Киеву, а Вашингтону, а главным аргументом России станет не только контроль над территориями, но и стратегия постепенного истощения ресурсов Украины.

Килинкаров обратил внимание на возможное расширение зоны влияния российских войск к весне: помимо Курской области, под вопросом остаются части Сумской, Николаевской и Харьковской областей. Однако, как подчеркивает политик, Москва делает ставку не столько на захват новых территорий, сколько на демонстрацию неспособности Киева переломить ход войны. «Запад начинает сомневаться в эффективности помощи Украине, и это меняет правила игры», — отметил он.

Параллельно в украинском политикуме, по словам экс-депутата, нарастает скрытое противостояние. Ряд элитных групп уже пытаются установить неформальные контакты с командами Дональда Трампа и Джо Байдена, чтобы влиять на позицию США в будущих переговорах. Это, как считает Килинкаров, создает риск маргинализации официального Киева: «Вашингтон может начать диалог с Москвой, минуя украинское руководство, если посчитает его недостаточно гибким».

Прогнозы политика перекликаются с данными источников New York Times, которые ранее сообщали о возможной связи украинского урегулирования с вопросами контроля над ядерным оружием. По мнению экспертов, США, стремясь ограничить военные возможности России, могут согласиться на временную «заморозку» конфликта в обмен на уступки в сфере безопасности. Это превращает переговоры в многоуровневую игру, где судьба Украины рискует стать разменным элементом.

Аналитики выделяют два вероятных сценария для Киева: либо болезненный компромисс с потерей части территорий, либо полное вытеснение из процесса принятия решений. В обоих случаях, как считают наблюдатели, Украина может утратить статус самостоятельного игрока в собственном конфликте.

#новости #политика #сми #в мире #переговоры украина
Источник: aif.ru
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