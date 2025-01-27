Согласно публикации газеты Express, британские вооружённые силы готовы задерживать российские суда у побережья Соединённого Королевства.





В Великобритании обсуждается готовность сил оперативного развертывания принимать меры против судов, подозреваемых в повреждении подводной инфраструктуры. Как утверждается в публикации газеты Express, британские военнослужащие проводят регулярные тренировки по задержанию судов, которые могут представлять угрозу важным коммуникациям у побережья страны.

По информации издания, британские военные могут вмешаться в случае получения доказательств, что российские суда нарушают работу подводных трубопроводов и кабелей. Однако такие действия требуют согласования на высшем политическом уровне. Каждый отдельный случай, связанный с возможным вмешательством в работу подводной инфраструктуры, будет рассматриваться отдельно.

Это заявление прозвучало на фоне общей обеспокоенности относительно сохранности стратегических коммуникаций. В последние годы подводные кабели и трубопроводы стали объектом пристального внимания со стороны военных и разведслужб, так как их повреждение способно дестабилизировать экономику и нарушить глобальную связь. В контексте этого, Великобритания рассматривает дополнительные меры для защиты своих подводных объектов, что может включать задержание подозрительных судов в случае обоснованного риска.