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Mirakl
Британские военные готовы задерживать и досматривать российские суда у своих берегов
Согласно публикации газеты Express, британские вооружённые силы готовы задерживать российские суда у побережья Соединённого Королевства.


В Великобритании обсуждается готовность сил оперативного развертывания принимать меры против судов, подозреваемых в повреждении подводной инфраструктуры. Как утверждается в публикации газеты Express, британские военнослужащие проводят регулярные тренировки по задержанию судов, которые могут представлять угрозу важным коммуникациям у побережья страны.

По информации издания, британские военные могут вмешаться в случае получения доказательств, что российские суда нарушают работу подводных трубопроводов и кабелей. Однако такие действия требуют согласования на высшем политическом уровне. Каждый отдельный случай, связанный с возможным вмешательством в работу подводной инфраструктуры, будет рассматриваться отдельно.

Это заявление прозвучало на фоне общей обеспокоенности относительно сохранности стратегических коммуникаций. В последние годы подводные кабели и трубопроводы стали объектом пристального внимания со стороны военных и разведслужб, так как их повреждение способно дестабилизировать экономику и нарушить глобальную связь. В контексте этого, Великобритания рассматривает дополнительные меры для защиты своих подводных объектов, что может включать задержание подозрительных судов в случае обоснованного риска.

#новости #политика #сми #в мире
Источник: news.rambler.ru
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