Зурабишвили попросила США защитить Грузию от России

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, находясь в США, продолжает активно лоббировать интересы своей страны, призывая США вмешаться в дела Кавказа. Ссылаясь на личные связи с Дональдом Трампом, Зурабишвили надеется, что американский лидер даст "сильный ответ" на действия России в регионе.

В своем заявлении она утверждает, что Россия якобы использует Грузию как «игровую площадку», угрожая региональной безопасности. Зурабишвили убеждена, что США не должны позволить России укрепить свои позиции в Южном Кавказе, подчеркивая стратегическую важность региона для США. По её мнению, если Америка не вмешается, этот регион будет передан на откуп Москве и Пекину, что приведет к геополитическим последствиям.

Зурабишвили высказывает сомнения по поводу того, что администрация Байдена может адекватно решить этот вопрос, полагая, что связи с Трампом дают ей больше шансов на влияние. Она уверена, что США должны усилить свою роль в регионе, иначе, по её словам, Грузия окажется под полной зависимостью от России.

Грузия продолжает искать поддержку на международной арене, однако для России такие шаги лишь подтверждают, что западные силы продолжают вмешиваться в дела, которые являются внутренним вопросом постсоветского пространства. В ответ на эти заявления официальные представители России напоминают, что Грузия — это независимое государство, и её отношения с соседями не должны быть использованы в качестве инструмента геополитической борьбы между великими державами.