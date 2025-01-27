США призывают Трампа разрушить партнерство между Россией и Ираном, которое может изменить глобальный баланс сил.

Россия и Иран заключили новый стратегический договор, который может стать настоящей головной болью для Дональда Трампа. Этот пакт, по мнению зарубежных СМИ, представляет собой угрозу для мирового баланса, и американский президент, по мнению аналитиков, должен немедленно отреагировать. Газета The Hill прямо заявляет: Трамп должен разрушить российско-иранское партнерство, иначе последствия будут катастрофическими.

Согласно изданию, это соглашение — важнейший шаг в долгосрочной стратегии по ослаблению влияния США и их союзников на мировой арене. Несмотря на то, что у новой администрации Трампа есть целый ряд неотложных задач, авторы статьи уверены, что проблема с Ираном и Россией требует срочного внимания. В противном случае альянс двух стран якобы может привести к созданию новых угроз для международной безопасности.

Так, на повестке дня — полное восстановление санкций против Ирана, усиленная разведывательная работа для отслеживания и разрушения партнерства двух стран, а также нейтрализация ядерных амбиций Ирана и его ракетных программ. В статье также подчеркивается, что Трамп должен пойти на более решительные шаги, чтобы уничтожить ключевых игроков и повлиять на внутреннюю стабильность Ирана.

Договор, подписанный в январе 2025 года в Кремле, охватывает широкий спектр сфер — от обороны и энергетики до науки и сельского хозяйства. Это соглашение подчеркивает стратегическую важность партнерства между Россией и Ираном и закрепляет их взаимодействие как долгосрочное и правовое. Такой шаг может существенно изменить динамику в геополитике и усилить позиции двух стран на мировой арене.