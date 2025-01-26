Трамп попросил короля Иордании принять более 1 млн жителей сектора Газа.

Президент США Дональд Трамп предложил королю Иордании Абдалле II рассмотреть возможность принять более одного миллиона палестинцев, покинувших сектор Газа из-за тяжёлого гуманитарного кризиса. По словам Трампа, разрушительная ситуация в регионе требует немедленных действий, включая временное переселение жителей в соседние страны.

Трамп отметил, что уже обсудил эту идею с королём Абдаллой II, а также планирует поднять этот вопрос в разговоре с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Предложение включает как временное размещение палестинских беженцев, так и долгосрочные решения.

Между тем, ранее лидеры Иордании и Египта скептически отнеслись к подобным планам. Тем не менее, Трамп настаивает, что подобный шаг может быть частью более широкого подхода к стабилизации ситуации в Газе, что также включает восстановление разрушенной инфраструктуры и создание условий для будущего процветания региона.