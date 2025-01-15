По итогам переговоров в Москве, Россия согласилась предоставить гуманитарную помощь Приднестровью, начиная бесплатные поставки газа для поддержки местной теплоэнергетики и промышленности в свете текущего энергетического кризиса.

Россия согласилась возобновить поставки газа в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи, сообщил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Об этом он рассказал по итогам своих переговоров с российскими властями в Москве, которые состоялись 14 января 2025 года. Соглашение предполагает, что поставки газа будут осуществляться исключительно для нужд Приднестровья, что стало важным шагом для преодоления энергетического кризиса в республике.

Красносельский отметил, что переговоры по поставкам газа шли на уровне Министерства энергетики России. Он подчеркнул, что гуманитарная помощь не затронет Молдову, и вся поставка будет направлена на обеспечение энергетических нужд исключительно Приднестровья, включая теплоэнергетику и промышленность. Это позволит местным предприятиям и жителям региона получать необходимое количество газа, несмотря на проблемы с обеспечением энергетической независимости республики.

Один из важных моментов, который также был затронут на встрече, касается неопределенности с продолжительностью этой программы. Хотя договоренность о поставках газа была достигнута, Красносельский не уточнил, как долго Россия готова поддерживать Приднестровье в этом формате. «Начнётся подача газа, и это факт. А дальше, как ситуация будет развиваться, будем смотреть», — сказал он, добавив, что точных сроков пока нет.

Кроме того, на данный момент не ясно, каким будет маршрут транзита газа, и кто будет ответственным за организацию поставок. Однако сама договоренность уже говорит о важности российской поддержки для Приднестровья в условиях энергетической нестабильности.

Ранее ситуация с поставками газа в Приднестровье ухудшилась из-за ограничений на транзит через Молдову, что значительно осложнило жизнь местному населению и промышленности. Поставки газа по гуманитарным каналам из России могут стать временным, но крайне важным решением для республики, особенно в преддверии холодного времени года.