ФСБ предотвратила попытку отравления сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области с использованием токсичных химических веществ. Установлено, что теракт координировался с территории Украины, а задержанный россиянин действовал по указаниям украинских спецслужб.

В Ярославской области сотрудники ФСБ предотвратили опаснейший теракт, который мог обернуться трагедией для оборонного предприятия и его работников. По данным спецслужб, задержанный гражданин России, связанный с украинскими спецслужбами, намеревался организовать массовое отравление с использованием токсичных химических веществ. Эта атака готовилась для подрыва стратегической безопасности России, но план был разоблачен и пресечен.

Злоумышленник получил две емкости с химическими веществами, разработанными для нанесения тяжелейших повреждений дыхательной системе. Эти токсины могли вызвать необратимые ожоги и стать причиной гибели людей. Целью преступника было залить химикаты в вентиляционные системы автомобилей работников оборонного предприятия. Как установили в ФСБ, действия координировались украинскими спецслужбами через зашифрованные мессенджеры, а химикаты доставлялись через тайники.

Особенности расследования показали, что данный инцидент — часть более масштабной кампании, организованной против российских объектов. Ранее были пресечены попытки использования токсинов в Санкт-Петербурге и Армавире, где злоумышленники пытались отравить продукты питания и напитки для военных. В Ярославской области задержанный планировал аналогичную атаку, но направленную на стратегически важное предприятие оборонной промышленности.