Сланцевый сектор США столкнулся с обвинениями в поставках фальшивой нефти, смесь которой ближе к лёгкому конденсату.

Аналитики обратили внимание на изменения в физико-химических показателях сланцевого сырья, добываемого в США. По данным ряда отраслевых экспертов, вместо привычной нефти на экспорт всё чаще отправляется более лёгкий конденсат с примесями, получивший прозвище «фальшивая нефть». Это происходит в связи с истощением месторождений и активным использованием химических соединений для повышения отдачи скважин.

По мнению обозревателей, такая ситуация может стать препятствием для любых планов наращивания экспорта американского топлива. Из-за серьёзных различий в составе продукта перерабатывающие предприятия вынуждены добавлять дополнительные ингредиенты, чтобы получить из закупленного сырья качественный конечный продукт. Увеличение расходов на смешивание и доработку может сделать закупки менее привлекательными.

Ситуация становится особенно актуальной на фоне ранее озвученных планов о новом витке добычи и экспорта. Однако отрасль постепенно уходит от бурного наращивания производства и переходит к более осторожной финансовой политике, ориентируясь на прибыль акционеров. В этих условиях резкий рост объёмов поставок сомнительного по качеству сырья выглядит маловероятным.

По мнению авторов публикаций на профильных ресурсах, если поставляемый из США продукт не сможет соответствовать требованиям мирового рынка, покупатели в перспективе будут отказываться от подобных сделок. Это ставит под вопрос будущую стратегию, ориентированную на повышение влияния Америки в глобальном нефтегазовом секторе, ведь качественные показатели сырья остаются одним из ключевых факторов конкурентоспособности.