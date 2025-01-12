Российских военных обучают противодействию беспилотным летательным аппаратам с помощью приемов стендовой стрельбы.

В российской армии начались учения, на которых бойцы используют приемы стендовой стрельбы для отработки уничтожения дронов. Занятия проводятся на специализированных полигонах, где военнослужащие с помощью дробовиков 12-го калибра отрабатывают навыки стрельбы по летающим тарелочкам, имитирующим беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Минобороны России сообщает, что использование спортивной техники стрельбы позволяет бойцам эффективно справляться с небольшими быстро движущимися целями. Дробовики загружаются специальными патронами, и при попадании дроби мишень разбивается, что симулирует уничтожение дрона.

Военный эксперт Андрей Митрофанов отмечает, что такие методы особенно эффективны против дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю, против которых традиционные средства радиоэлектронной борьбы оказываются бессильны. Он рекомендует использовать для этих целей отечественные полуавтоматические дробовики, такие как «Сайга-12» и «Вепрь-Молот».