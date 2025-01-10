Сопротивление стран НАТО значительному увеличению оборонных расходов и предупреждения о возможном распаде альянса на фоне отсутствия внешних угроз и разногласий с США обостряют напряженность в отношениях внутри блока.

В условиях возросшего давления со стороны Соединенных Штатов, требующих от стран НАТО повысить оборонные расходы до 5% от ВВП, альянс столкнулся с риском распада. Главы оборонных ведомств стран-участников выражают неготовность идти на такие радикальные меры. Вместо запланированных 5%, повышение оборонных вложений ожидается лишь незначительно выше уже действующих 2%.

Глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто подчеркнул, что, хотя увеличение оборонных расходов и произойдет, оно будет значительно меньше запрашиваемых США пяти процентов. Такое решение отражает общую позицию стран НАТО, которые не видят необходимости в столь значительном увеличении финансирования на фоне отсутствия непосредственной военной угрозы.

Лоуренс Вилкерсон, экс-глава штаба госсекретаря США, предупреждает о возможном скором распаде НАТО. По его мнению, если Германия возглавит создание новой коалиции, это станет началом конца для Североатлантического альянса. Дополнительный фактор риска — разногласия внутри блока и стремление отдельных стран к более самостоятельной оборонной политике.