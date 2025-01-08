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Более 3000 единиц техники поступило в войска ЦВО в 2024 году
ЦВО усиливает боеспособность: более 3000 единиц техники поступило в 2024 году

В 2024 году Центральный военный округ России усилил свои ряды на 3000 единиц вооружений и военной техники, что, по заявлению пресс-службы, должно повысить боеспособность армии. Подразделения ЦВО теперь могут похвастаться новыми танками, боевыми машинами пехоты и даже роботами для разминирования.

В числе поставленной техники — новые танки Т-90М «Прорыв», которые, по заявлению разработчиков, должны стать настоящими монстрами на поле боя. Эти машины оснащены усовершенствованной броней и системой управления огнем, что позволяет им справляться с любыми угрозами. Но пока сложно сказать, насколько это реально влияет на ход событий, учитывая, что старые модели танков и так не сильно отставали по своим боевым характеристикам.

Кроме того, в арсенал поступили модернизированные Т-72Б3М и боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор». Эти машины не так новы, как Т-90М, но все же, их возможности в поддержке танков вполне очевидны.

На стороне пехоты — боевые машины пехоты БМП-3, которые давно стали стандартом, и так же не стоит ожидать, что они принесут что-то кардинально новое. А вот система ТОС-2 «Тосочка», оснащенная огнеметами, может добавлять опасности для оппонентов.

Однако настоящая находка — это поставка зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и роботизированных комплексов «Уран-6». Комплексы «Тор-М2» должны помочь в защите от авиации и дронов. «Уран-6», в свою очередь, — это минимизация потерь среди личного состава.


#военные новости #вооружение #минобороны #новос #военная техниа
Источник: www1.ru
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