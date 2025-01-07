Кобахидзе призывает Макрона сосредоточить усилия на урегулировании кризиса в Украине вместо недоказанных обвинений в адрес России.

В свете последних политических событий, Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии, выступил с острым заявлением в адрес президента Франции. Он обвинил Эмманюэля Макрона в том, что тот отвлекается на несуществующую российскую угрозу в Грузии, игнорируя при этом гораздо более серьезные кризисы, такие как ухудшающаяся ситуация в Украине.

Кобахидзе прямо указал на необходимость сосредоточения внимания на более насущных проблемах: "Макрон должен заняться Украиной, чье положение становится всё более трагическим." Он подверг критике позицию Макрона по Грузии, назвав её "ложной" и подчеркнул, что не станет обсуждать недостоверные утверждения.

Этот выпад в адрес французского лидера отражает глубокое разочарование Кобахидзе французской внешней политикой, которая, по его словам, страдает от предвзятости и недостатка внимания к реальным проблемам на международной арене.