Учёные ПНИПУ разработали математическую модель для улучшения ионных двигателей, с целью повышения их надёжности и уменьшения риска разрушения электродов в космосе.

Пермские учёные представили решение, которое может кардинально изменить подход к проектированию ионных двигателей для космических аппаратов. Разработанная в ПНИПУ математическая модель обещает помочь в улучшении конструкции двигателей, чтобы снизить риск повреждения электродов, что, как оказалось, является одной из ключевых проблем этой технологии.

Ионные двигатели используются для точного контроля положения спутников и космических аппаратов на орбите. Однако, несмотря на свою эффективность, они страдают от проблемы, связанной с электродами, которые со временем могут разрушаться из-за вибраций. Это в свою очередь ведёт к сбоям в работе двигателя, что может повлиять на выполнение важных задач в космосе.

Новая модель, разработанная учёными, позволяет прогнозировать вероятность повреждений и перерасчёт упругих характеристик материалов. В частности, после перерасчёта жёсткость электродов была снижена, что, как утверждают исследователи, должно минимизировать их разрушение.

По сути, учёные предлагают усовершенствование старой модели. И если это поможет избежать разрушений электродов, остаётся вопрос — насколько это повлияет на реальную эксплуатацию ионных двигателей в условиях космоса.