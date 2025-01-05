Су-57, российский истребитель пятого поколения, прошел все испытания и достиг всех требуемых характеристик.

Истребитель Су-57, который стал флагманом российской авиации, официально достиг всех заявленных характеристик. Об этом сообщил шеф-пилот ОКБ Сухого, летчик-испытатель Сергей Богдан. По его словам, в процессе разработки Су-57 прошло несколько этапов, на которых в том числе вносились значительные улучшения в технические параметры, включая маневренность, систему вооружения и стелс-технологии.

Сергей Богдан рассказал, что в первые дни полетов на Су-57, когда еще использовался индекс Т-50, истребитель имел некоторые ограничения, особенно по перегрузке. Это были лишь первые шаги в длинном процессе отладки. Однако, по словам летчика-испытателя, уже в тот момент было очевидно, что самолет обладает огромным потенциалом. «Су-57 — это не просто очередной истребитель. Это машина с уникальными характеристиками, которая имеет все шансы стать лидером среди современных боевых комплексов», — подчеркнул Богдан.

Теперь, после завершения всех тестов и улучшений, Су-57 по всем параметрам соответствует самым современным требованиям для истребителей пятого поколения. В частности, улучшена его маневренность, способность противостоять современным системам ПВО и его скрытность от радаров. Это, в свою очередь, делает Су-57 не только эффективным средством защиты, но и угрозой для противника на поле боя.

Су-57 также примечателен своей инновационной силовой установкой, которая позволяет ему выходить на сверхзвуковую скорость без использования форсажных режимов. Астрономическая стоимость и сложность разработки, по словам Богдана, оправданы его уникальными характеристиками, которые в итоге обеспечат стратегическое преимущество в любой воздушной битве.