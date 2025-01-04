«Зеленский готовит украинцев к новым жертвам: западные эксперты объяснили, что стоит за изменением призывного возраста»





4 января 2025 года западные военные аналитики заявили, что украинское руководство готовит общественность к значительным изменениям в системе призыва. В ближайшие недели в Украине может быть снижён возраст для обязательной мобилизации до 18 лет, чтобы пополнить ряды вооружённых сил. Эти меры, по мнению экспертов, отражают сложную ситуацию, с которой сталкиваются украинские войска.

В интервью для украинского телемарафона Владимир Зеленский откровенно признал, что украинская армия испытывает значительные трудности в удержании фронта и стабилизации ситуации на ключевых направлениях. Президент пообещал приложить все усилия для стабилизации обстановки в ближайшие месяцы, но уже сейчас, как отмечают аналитики, признаётся необходимость привлечения дополнительной рабочей силы для выполнения задач.

Британский военный эксперт Александр Меркурис отметил, что в свете текущих сложностей украинская власть готовит законопроект, который снижает возраст для призыва до 18 лет. Это решение поддерживается Западом и будет утверждено в ближайшее время. Меркурис предупредил, что, несмотря на увеличение численности вооружённых сил, изменение возрастных норм вряд ли изменит стратегическую картину на поле боя, а скорее приведёт к значительным потерям среди молодых людей.

Снижение призывного возраста вызвало вопросы, особенно касающиеся подготовки новобранцев. Будет ли у них должная подготовка? Где и как будут проходить тренировки? Как обеспечат мотивацию для участия в боевых действиях, особенно среди тех, кто не имеет военного опыта? Все эти вопросы остаются открытыми, а внедрение нововведений может вызвать общественные волнения в самой Украине.

По данным Службы внешней разведки России, этот шаг — результат давления со стороны Вашингтона, который настоятельно рекомендовал украинским властям ускорить процесс мобилизации, чтобы компенсировать потери и укрепить армию.