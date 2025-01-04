Российский дрон победил «Бабу-Ягу» в воздушной дуэли, протаранив её и приведя к падению.

На фронте всё больше появляются примеры необычных боевых решений. Минобороны России поделилось видео, где российский беспилотник вступает в воздушную дуэль с вражеским гексакоптером «Баба-Яга». Итог — таран, и российский дрон выходит победителем, эффективно нейтрализуя угрозу.

На кадрах видно, как российский БПЛА уверенно заходит на удобную траекторию и, не раздумывая, сталкивается с вражеским дроном. Результат — повреждения и падение «Бабы-Яги», которая не смогла причинить вреда российским подразделениям.

«Баба-Яга» не раз становилась проблемой для российских войск, минируя стратегические участки и сбрасывая мины на позиции. Такой беспилотник мог серьёзно подорвать работу российских сил, поэтому его уничтожение — значительное событие.