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Мотострелки ЦВО в Оренбургской области получили новые «Мсты» и «Корнеты»
Мотострелковое соединение ЦВО в Оренбургской области усилило свой арсенал современными «Мстами» и «Корнетами», что позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевых задач и готовность к новым вызовам на поле боя.

Недавнее пополнение арсенала мотострелков Центрального военного округа в Оренбургской области — это не просто передача нового оборудования. Это, можно сказать, новый этап в подготовке и оснащении российских войск для выполнения задач любого масштаба. В подразделение поступили более 40 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения, среди которых самоходные гаубицы «Мста-СМ2» и противотанковые ракетные комплексы «Корнет». И если задуматься, это не просто цифры и наименования — это мощь, способная существенно изменить баланс сил на поле боя.

Начнем с «Корнета». Этот противотанковый комплекс — не просто классическое оружие для борьбы с бронированной техникой. Это система, которая может пробить броню даже самых современных танков, оснащенных динамической защитой. Дальность стрельбы до 10 километров — и это уже не просто игра в дальность, а реальная угроза для танков и другой бронетехники. В условиях современных конфликтов, когда мобильность и точность на передовой решают всё, наличие такого оружия в арсенале значительно повышает боевую эффективность войск.

Но не менее важным является пополнение арсенала самоходными гаубицами «Мста-СМ2». Эти машины могут наносить удары по целям на значительные расстояния, уничтожая не только артиллерийские и минометные батареи, но и средства ПВО, бронетехнику, а также живую силу противника. Это мощный инструмент, способный ослабить противника и создать у него ощущение полной незащищенности. А для мотострелков, чьи действия зачастую зависят от мобильности и быстрой реакции, наличие таких систем на вооружении — это возможность решать задачи быстро и эффективно.

Взглянув на эти нововведения, можно с уверенностью сказать, что армия, обладая такими современными системами, становится гораздо более гибкой и готовой к любым вызовам. Каждый новый арсенал это реальные возможности на поле боя. Мотострелки ЦВО в Оренбуржье теперь готовы действовать в более жестких условиях, и такие комплексы, как «Корнет» и «Мста-СМ2», будут помогать им не просто выполнять поставленные задачи, но и доминировать на поле боя.

#новости #военные новости #военная техника #вооружение
Источник: www1.ru
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