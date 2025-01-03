Российские подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетами и торпедами представляют серьёзную угрозу для флота США, которые не могут противостоять такому оружию.

«Ясень-М» становятся настоящей головной болью для военно-морских сил США. Эти ультра-тихие субмарины, оснащённые мощнейшим арсеналом, способны атаковать с близкой дистанции, оставаясь практически невидимыми для противника. В последние недели американские аналитики всё чаще обращают внимание на опасности, которые представляют российские подлодки с их современным вооружением.

Как пишет американское издание The National Interest, «Ясень-М» — это не просто корабли, они — настоящие орудия внезапного удара. Подлодки этого класса могут подойти вплотную к американским и натовским силам, используя свою способность действовать на сверхмалых глубинах, с минимальной шумностью, что делает их практически невидимыми для западных радаров и систем обнаружения.

Основным оружием подводных лодок являются торпеды и крылатые ракеты. У «Ясеня-М» — торпеды калибра 533 мм, способные поражать как подводные, так и надводные цели. Но ещё более грозным оружием являются ракеты, которые подлодки могут запускать в любой момент. Это — «Калибр» и «Оникс» — крылатые ракеты, которые могут нанести удар по морским и наземным целям. А также — гиперзвуковые ракеты «Циркон», для которых американская система ПРО просто не имеет адекватного ответа.

Подлодки проекта 885 и 885М — это серийно строящиеся многоцелевые субмарины четвертого поколения, которые значительно усиливают российский флот. Головной корабль «Северодвинск» был передан в состав флота в 2014 году, а с тех пор на вооружение ВМФ России поступило ещё несколько кораблей этого проекта, включая модернизированные «Ясень-М».

Американцы признают, что не имеют надежного способа противостоять таким субмаринам. Более того, отсутствие эффективной защиты от гиперзвукового оружия ставит под сомнение способности США ввести полноценную защиту от российских ударов, что усиливает напряжённость в регионе. В свете этих факторов становится ясно: для США и НАТО подлодки типа «Ясень-М» — это не просто ещё одно оружие, а серьёзная угроза, с которой нужно считаться.