С 1 января 2025 года в России вводятся новые правила для пополнения мобильных счетов наличными: обязательная идентификация через Госуслуги или паспорт.

С нового 2025 года в России вступили в силу новые требования для пользователей, пополняющих мобильные счета наличными средствами. В соответствии с изменениями в законодательстве, теперь процесс пополнения баланса через терминалы самообслуживания или в офисах операторов связи будет невозможен без обязательной идентификации личности.

Для того чтобы совершить оплату, пользователи обязаны пройти одну из двух процедур: либо подтвердить личность с помощью паспорта, либо пройти регистрацию на портале Госуслуг и сгенерировать QR-код для сканирования на терминале. Это нововведение затронет не только платежные терминалы, но и банки, операторы связи и платежных агентов.

Эксперты считают, что новшества ускорят переход к безналичным расчетам, но могут создать сложности для пользователей, не привыкших к цифровым сервисам, включая пожилых людей. В перспективе возможны дополнительные решения для упрощения этих процессов для таких категорий граждан.