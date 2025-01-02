Банк России вводит новые правила для борьбы с мошенничеством: реквизиты злоумышленников должны быть внесены в систему за один час. Это ускорит процесс блокировки мошеннических счетов и повысит безопасность финансовых операций.

С 1 января 2025 года, крупнейшие российские банки столкнутся с новыми требованиями от Банка России: им предписано вносить реквизиты счетов, связанных с мошенничеством, в специальные реестры всего за один час после их идентификации.

Это значительное изменение по сравнению с действующим порядком, который допускал до двух часов на такую регистрацию. Для банков, не входящих в число крупнейших, срок составит три часа, что также остаётся вызовом в условиях борьбы с финансовыми мошенниками.

Дополнительно, Банк России налагает обязанности на финансовые институты, работающие с цифровым рублём, требуя от них сообщать о любых мошеннических попытках перевода цифровой валюты в течение трёх часов. Это предложение направлено на усиление мер безопасности в свете развития цифровой экономики и повышения рисков несанкционированных транзакций.

Эти меры, как ожидается, значительно улучшат оперативность реагирования на финансовые угрозы и помогут снизить потери от мошенничества, защищая интересы обычных граждан и укрепляя доверие к финансовой системе страны.



