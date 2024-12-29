Российские ученые разработали метод выявления следов "гипоксена" в моче спортсменов, который может помочь в борьбе с допингом в спорте.

Россия разработала новый метод определения "гипоксена" в моче спортсменов. В то время как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) только рассматривает возможность включения этого антиоксиданта в список запрещенных препаратов, российские ученые уже нашли способ его выявления. Это открытие ставит под сомнение готовность мирового спортивного сообщества к новым вызовам в борьбе с допингом.

Исследователи из Национальной антидопинговой лаборатории и РТУ МИРЭА сумели идентифицировать три уникальных метаболита, которые образуются в организме после приема "гипоксена". Эти метаболиты можно обнаружить в моче даже спустя 90 часов после употребления, что делает новую методику чрезвычайно эффективным инструментом для антидопинговых проверок.