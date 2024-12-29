Генеральный директор ASML заявляет, что китайские чипмейкеры, несмотря на достижения, отстают от мировых лидеров на 10-15 лет из-за отсутствия доступа к критически важным технологиям, таким как экстрим-ультрафиолетовая литография, и предупреждает о возможных потерях в продажах в случае новых санкций.

В разгар геополитической напряженности генеральный директор ASML, Кристоф Фуке, не стесняется в выражениях: китайская полупроводниковая промышленность отстала от мировых лидеров, таких как Intel и Samsung, на десятилетия. По его словам, без доступа к передовой технологии экстрим-ультрафиолетовой (EUV) литографии, которая является ключом к производству современных чипов, Китай не имеет шансов догнать западные компании в обозримом будущем.

"Мы видим, как Huawei и SMIC пытаются шагать в ногу, но это все равно что пытаться догнать скоростной поезд на велосипеде", - говорит Фуке. Его заявление подливает масла в огонь уже и так накаленных отношений между Востоком и Западом, где технологическое превосходство становится ареной новой холодной войны.

Критики утверждают, что такое открытое заявление может усилить недовольство китайских партнеров и спровоцировать ответные меры, но Фуке стоит на своем. Он подчеркивает, что EUV-системы, цена которых исчисляется сотнями миллионов евро и требует логистических подвигов для доставки, не попадут в руки китайских производителей без серьезных политических и экономических изменений.

Этот разрыв в технологиях не только выставляет Китай в невыгодном свете, но и ставит под вопрос глобальные цепочки поставок, которые становятся все более политизированными и уязвимыми.