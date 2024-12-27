Россия наращивает свой антидроновый потенциал, оснастив вездеходы "Нива" системами автоматического огня и дистанционно управляемыми пусковыми установками

В условиях усиливающихся воздушных угроз, российская армия представила новый тип мобильной противовоздушной обороны. На вооружение военных подразделений группировки "Юг" поступили уникально модифицированные багги на базе знаменитых вездеходов "Нива", оснащенные шестью спаренными автоматами Калашникова и дистанционно-управляемыми пусковыми установками для картечных выстрелов.

Эти багги, прозванные "стрелами небес", разработаны специально для эффективного перехвата низколетящих беспилотников, которые становятся все более распространенным средством ведения разведки и нанесения ударов. Внедорожные качества "Нивы" позволяют этим боевым машинам маневрировать в сложных условиях ландшафта, предоставляя возможность быстро изменять позиции и эффективно реагировать на угрозы с воздуха.

Особенностью данных багги является их способность к кратковременным реактивным выстрелам, что идеально подходит для поражения целей в динамично меняющейся боевой обстановке.