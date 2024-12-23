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Mirakl
Российская БМП-2 переоснащена модулем "Бережок" и противодронным защитным козырьком
Модернизация российской БМП-2 включает в себя установку нового боевого модуля "Бережок" и противодронного козырька для улучшения боевых возможностей и защиты.

В рамках модернизации вооруженных сил России боевая машина пехоты БМП-2 получила новый универсальный боевой модуль "Бережок", укомплектованный современными системами вооружения и защиты. Важной особенностью обновленной БМП-2 является установка противодронного козырька, который призван усилить защиту машины от атак с воздуха.

Экипажи БМП-2 с новым модулем "Бережок" прошли интенсивные учения, где отработали маневрирование в боевых условиях, огневую поддержку пехотных подразделений и выполнение штурмовых задач. Особое внимание уделялось интеграции машины в современную боевую систему, где БМП-2М должна взаимодействовать с ударными дронами и другими беспилотными системами.

Модуль "Бережок" не оснащен транспортно-пусковыми контейнерами для противотанковых ракет "Корнет", что свидетельствует о сосредоточении задач по поражению танковых целей на других, специализированных платформах, включая FPV-дроны с различными системами управления.

#новости #военные новости #военная техника #вооружение #армия россии
Источник: www1.ru
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