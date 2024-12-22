Система «Пароль» предотвращает ошибки в работе ПВО России, автоматически блокируя запуск ракет по своим самолетам.

Российская система противовоздушной обороны эффективно предотвращает случаи поражения своих же самолетов благодаря криптографической системе опознавания «свой-чужой», известной под названием «Пароль». Военный эксперт Сергей Маржецкий раскрыл детали работы этой уникальной технологии, обеспечивающей надежность и безопасность действий на фронте.

Основой системы является криптографическое кодирование, разработанное еще в советское время инженерами ОКБ-294. Ключи системы ежедневно меняются, что делает взлом практически невозможным. Каждый день специальный офицер получает устройство для ввода ключей и ключевой блокнот в секретной части. Листок с кодами используется для ввода информации, после чего уничтожается под строгим отчетом.

На аэродромах и в дивизионах офицер загружает ключи в аппаратуру «запросчиков», которые устанавливаются как на военных самолетах и кораблях, так и на наземных радарах зенитно-ракетных комплексов. Если самолет, засвеченный радаром, не отвечает на запрос системы, это автоматически идентифицирует его как «чужой». При этом запуск ракет по «своим» целям блокируется автоматически.

Эксперт подчеркивает, что такая система исключает возможность случайного поражения своих воздушных объектов. В условиях современных боевых действий, где участвуют сотни летательных аппаратов, «Пароль» является незаменимой частью российской ПВО.