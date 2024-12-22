На передовой активно используется система «Эфир», которая перехватывает видеосигналы с дронов противника и обеспечивает преимущество в боевых действиях.

На линии боевых действий успешно используется новейшая разработка — программно-аппаратный комплекс «Эфир», предназначенный для перехвата видеосигналов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Эта уникальная система позволяет эффективно бороться с дронами оптико-электронной разведки и FPV-дронами, лишая их операторов визуального контроля.

Комплекс «Эфир» автоматически обнаруживает видеосигналы различных типов, включая сигналы с инвертированной полярностью. После захвата инвертированный сигнал преобразуется в стандартное изображение, которое выводится на экран оператора в реальном времени. Процесс поиска каналов полностью автоматизирован, что позволяет сократить время на обработку информации и повысить оперативность реагирования.

На практике система доказала свою высокую эффективность: совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с её помощью было нейтрализовано более 1000 беспилотников противника. Операторы отмечают, что «Эфир» значительно повышает безопасность на поле боя, обеспечивая важное тактическое преимущество. При этом программное обеспечение комплекса регулярно совершенствуется, учитывая замечания и опыт использования в боевых условиях.

«Эфир» стал незаменимым инструментом на передовой, позволяя не только нейтрализовать угрозу, но и получать ценную информацию от перехваченных видеоканалов, что помогает в координации боевых операций.