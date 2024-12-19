Он обнаруживает беспилотники на расстоянии до 1,5 км и помогает эффективно противостоять угрозам с воздуха.

Детектор дронов «Птицелов», разработанный волонтёрами, официально принят на вооружение Министерством обороны России. Всего за полгода проект прошёл путь от испытаний до серийного производства, что свидетельствует о высокой востребованности и скорости внедрения таких технологий.

«Птицелов» способен обнаруживать дроны на расстоянии до 1,5 километра, определять их тип и фиксировать частоты видеопередатчиков. Эта информация станет ключевой для подразделений радиоэлектронной борьбы, которые смогут нейтрализовать беспилотники до того, как те достигнут цели. Возможности детектора уже были подтверждены в ходе испытаний на полигонах весной 2024 года. Летом началось производство, а первые партии устройства поступили в войска после быстрого согласования с Минобороны.



