Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет у границ США.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет у западного побережья Аляски. Самолёты, способные нести ядерное оружие, пролетели над нейтральными водами Берингового и Чукотского морей, соблюдая все международные нормы. В сопровождении истребителей Су-35С и Су-30СМ ракетоносцы провели в воздухе более 15 часов.

Минобороны России отмечает, что полет был полностью согласован с международными правилами и проводился в рамках регулярной подготовки. Однако это не помешало данному событию вызвать напряжённость на Западе. Американская сторона традиционно воспринимает такие манёвры как вызов.

Важно отметить, что подобные полёты имеют целью не только демонстрацию военного потенциала, но и напоминание о необходимости стратегического баланса. В условиях, когда у границ России всё чаще появляются западные военные патрули и базы, такие действия Москвы становятся симметричным ответом.

Российская сторона подчёркивает, что сохранение равновесия в глобальной системе безопасности требует не только военной готовности, но и уважения интересов всех сторон. Россия остаётся важным игроком в стратегическом пространстве, готовым к защите своих интересов и открытому диалогу.