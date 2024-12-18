Россия укрепляет свой ядерный щит, вводя в строй гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», который обеспечивает стране стратегическое преимущество за счет своей высокой скорости и маневренности, минимизируя риски от современных систем ПРО.

Россия продолжает укреплять свою оборону: в Оренбургской области завершен процесс вооружения одной из дивизий Ракетных войск стратегического назначения последним поколением гиперзвуковых комплексов "Авангард". Это событие стало значимым шагом в рамках стратегии наращивания военного потенциала страны.

Гиперзвуковой комплекс "Авангард" обладает уникальными характеристиками: его боевой блок может развивать скорость до 27 Махов, что значительно превосходит скорости современных средств перехвата. Особенностью "Авангарда" является его способность к высокоточному маневрированию в плотных слоях атмосферы на заключительных этапах полета, что делает его практически недосягаемым для всех известных систем противоракетной обороны.

Такие технологии значительно повышают стратегическую стабильность и обеспечивают России преимущество в поддержании глобального паритета в условиях возрастающей напряженности в международной арене. "Авангард" становится важной частью ядерного щита России, увеличивая ее оборонные возможности в ответ на возможные угрозы.