Индия меняет вектор военно-воздушной стратегии, отказываясь от российских Су-57 в пользу западных истребителей, что обусловлено как экономическими, так и политическими соображениями, включая угрозу санкций и недостаточный технологический обмен со стороны России.

Индия активно рассматривает возможность диверсификации своего военно-воздушного флота за счет закупки истребителей западного производства, отказываясь от дальнейшего приобретения российских Су-57. По информации от EurAsian Times, основными кандидатами на включение в арсенал индийских ВВС являются американские F-15EX Eagle II и F-16, а также французский Rafale и шведский JAS-39 Gripen.

Одной из основных причин переориентации является риск введения санкций со стороны США, которые могут последовать в случае продолжения сотрудничества с Россией. Кроме того, в Нью-Дели выразили недовольство уровнем технологического сотрудничества с Россией, указывая на недостаточное количество передаваемых технологий и высокую стоимость обслуживания российских истребителей.

Это решение также отражает стремление Индии укрепить оборонный потенциал с помощью более современных и технологически продвинутых истребителей, способных удовлетворить текущие и будущие военные потребности страны. В дополнение к этому, Индия рассматривает возможность отказа от приобретения американских F-35 из-за высоких затрат на их эксплуатацию и обслуживание.