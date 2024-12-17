Россия продемонстрировала глобальный радиус действия своих стратегических ракет, подчеркивая свою способность к стратегическому сдерживанию и усиление международного влияния через передовые военные технологии.

В рамках последних военных усовершенствований России, генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), объявил о успешных испытаниях ракет, способных достигать любой цели на земном шаре. В интервью, опубликованном газетой «Красная звезда», генерал подчеркнул, что последние пуски в Тихом океане не только подтвердили дальнобойность ракет, но и их высокую точность и надежность.

Эти заявления синхронизируются с недавними высказываниями президента Владимира Путина о новейшем ракетном комплексе «Орешник», мощь которого сопоставима с метеоритным ударом. По словам Путина, технологии, применяемые в этих ракетах, позволяют им достигать температур, сравнимых с температурами на поверхности Солнца, что демонстрирует высокий уровень технического мастерства российских инженеров.

Каракаев также анонсировал планы о дальнейших испытаниях, которые предусматривают запуски на максимально возможные дистанции, чтобы подчеркнуть готовность России к защите своих интересов в любой точке мира. Эти меры рассматриваются как часть более широкой стратегии России по укреплению своего статуса как мировой военной державы, способной обеспечить свою безопасность и стабильность в условиях международной напряженности.