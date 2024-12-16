Модернизация «Адмирала Нахимова» обеспечит ему возможность поражать цели за радиогоризонтом благодаря взаимодействию с Су-35С и МиГ-31БМ.

Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» вызывает интерес не только масштабом, но и внедрением технологий, которые меняют подход к морским операциям. Одной из ключевых новаций станет возможность поражать цели за пределами радиогоризонта. Это достигается благодаря взаимодействию корабельных систем с авиацией: истребителями Су-35С и перехватчиками МиГ-31БМ, оснащёнными мощными радиолокационными комплексами «Ирбис-Э» и «Заслон-АМ».

Такая интеграция позволяет крейсеру эффективно решать задачи на больших расстояниях. Су-35С и МиГ-31БМ смогут предоставлять целеуказание для зенитных ракет 40Н6 и 9М96ДМ палубного комплекса «Панцирь», обеспечивая точное наведение на цели за горизонтом. Интересно, что модернизированные радары 92Н6 с новыми клистронами увеличат дальность обнаружения до 130-160 километров, что практически удваивает прежние показатели. Этот шаг демонстрирует, как комбинированное использование различных платформ усиливает возможности флота.

Однако остаётся вопрос: насколько эффективной будет такая схема в реальных условиях боя? Ведь работа за пределами радиогоризонта требует высокой степени синхронизации между системами корабля и самолётами. Если всё будет работать так, как задумано, это станет большим прорывом в морской тактике, позволяя крейсеру уверенно держать под контролем воздушное и морское пространство на значительных дистанциях.

Кроме того, модернизация «Адмирала Нахимова» охватывает не только защитные, но и ударные системы. На борту появятся крылатые ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон». Такой арсенал превращает крейсер в многофункциональную платформу, способную эффективно выполнять задачи как противовоздушной, так и противокорабельной обороны.

После модернизации «Адмирал Нахимов» станет не просто мощным боевым кораблём, но и важным элементом системы, объединяющей возможности флота и авиации.