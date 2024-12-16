Новый шлем для летчиков Су-57 предоставляет пилотам полный контроль над ситуацией, делая управление самолётом и вооружением точным и интуитивным.

Российские инженеры представили летный шлем, разработанный специально для пилотов истребителя пятого поколения Су-57. Этот прибор кардинально меняет подход к управлению самолётом и ведению воздушного боя, предоставляя пилоту ключевые данные о полёте и боевой обстановке. На экран шлема выводится информация о высоте, скорости, расстоянии до цели, а также прицельные метки с точными координатами.

По словам начальника отдела оптико-электронных комплексов ОКБ Сухого Дмитрия Корзинина, шлем значительно упрощает управление оружием. Например, при использовании ракет с инфракрасной головкой самонаведения пилот видит, когда цель захвачена: прицельная метка меняется с креста на круг. Одновременно он получает данные о возможности пуска в текущих условиях. Более того, ракета автоматически наводится в направлении взгляда пилота, что делает применение вооружения ещё более точным и интуитивным.

Шлем весит менее двух килограммов, но его лёгкость сочетается с высокой надёжностью. Новинка прошла строгие испытания, включая тесты в аэродинамической трубе, проверки на устойчивость к воде и имитации нагрузок при катапультировании. Лётчики уже начали использовать шлем в реальных полётах, где он подтверждает свою эффективность.

В будущем шлем будет интегрирован с главной системой управления самолёта. Это позволит выводить все необходимые данные о полёте прямо на визор, обеспечивая пилоту ещё большую осведомлённость и тактическое преимущество в бою.