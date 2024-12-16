РЭБ «Синица»: российский комплекс подавляет дроны на передовой.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-934У «Синица» продемонстрировал свою эффективность в боевых условиях, успешно противодействуя различным моделям беспилотников, включая «Валькирию», «Лелеку-100» и «Фурию». Этот мобильный комплекс специально разработан для подавления командных и телеметрических каналов управления вражескими дронами, обеспечивая защиту войск и стратегически важных объектов.

Особенностью «Синицы» является её способность работать как автономно, так и в составе сетецентрических систем. Она интегрируется с такими комплексами, как Р-330М1П «Диабазол» и Р-330Ж «Житель», что позволяет создать надёжное перекрытие радиочастотного спектра и существенно осложнить использование беспилотников противником.

Технически «Синица» охватывает частотный диапазон от 100 до 400 МГц. Передатчик мощностью до 500 Вт обеспечивает подавление сигналов на расстоянии до 250 километров, при этом система действует на 360 градусов. Высокая чувствительность приёмного устройства и точность работы делают комплекс особенно эффективным в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

На практике комплекс демонстрирует отличные результаты. Он подавляет каналы управления беспилотниками, лишая противника возможности использовать воздушные разведывательные и ударные платформы. Благодаря этим возможностям «Синица» становится важным элементом современной радиоэлектронной борьбы.