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Mirakl
РА активно использует грузовые квадрокоптеры для доставки продовольствия на передовую
Грузовые квадрокоптеры с грузоподъёмностью до 30 кг доставляют продовольствие на расстояние до 15 км, помогая обеспечивать российские войска на передовой даже в сложных условиях.

Российские военнослужащие начали активно использовать грузовые квадрокоптеры для доставки продовольствия подразделениям на передовой. Этот метод помогает обеспечивать безопасную и быструю транспортировку необходимых грузов даже в самых сложных условиях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Квадрокоптеры, оснащённые видеокамерами, позволяют операторам отслеживать процесс доставки и гарантировать точное выполнение задания. По словам одного из военнослужащих с позывным Мин, каждый дрон способен перевозить до 30 килограммов груза на расстояние до 15 километров. Это делает их незаменимыми для снабжения в условиях, когда другие способы транспортировки затруднены или небезопасны.

Система доставки включает сброс груза, который фиксируется на видеооборудование, чтобы контролировать процесс передачи и принятия посылки. Такие технологии значительно облегчают обеспечение передовых подразделений необходимыми ресурсами и повышают эффективность работы военных подразделений.

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Источник: www1.ru
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