Управляемые снаряды "Краснополь-Д" с дальностью до 65 км и высокой точностью благодаря системе ГЛОНАСС становятся важным элементом российской артиллерии, укрепляя её позиции в современных боевых действиях.





В российской армии высоко оценивают новейшие управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь-Д", которые значительно усиливают контрбатарейный потенциал на передовой. Эти боеприпасы способны поражать цели на дальности более 43 километров при использовании из 152-мм орудий длиной 47 калибров, а при более длинных стволах (52 калибра) их радиус действия увеличивается до 60-65 километров.

Секрет высокой точности "Краснополь-Д" заключается в использовании системы коррекции снаряда на основе ГЛОНАСС и инерциальной навигации. Это позволяет эффективно поражать цели с минимальными отклонениями, даже в сложных условиях боя. Такие характеристики делают эти боеприпасы востребованными для выполнения тактических задач, особенно на фоне противостояния западным дальнобойным артиллерийским системам.

Эксперты отмечают, что "Краснополь-Д" способен существенно повысить огневую мощь российской ствольной артиллерии, делая ее конкурентоспособной по точности и дальности. Эти снаряды уже применяются на передовой, подтверждая свою эффективность в реальных условиях.